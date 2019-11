De Ware Vogelvrienden organiseren kampioenschap ’t Hoppeland LBR

18 november 2019

De vogeltentoonstelling en het kampioenschap 't Hoppeland wordt in het laatste weekend van november opnieuw georganiseerd in zaal Maeke Blyde in Poperinge.

“Alle vogelliefhebbers kunnen aan dit kampioenschap deelnemen”, zegt José Torrez namens het bestuur. Op vrijdag opent de tentoonstelling al de deuren. “Vrijdag is voorbehouden voor de bejaarden uit enkele rusthuizen.” Op zaterdag is de tentoonstelling open van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. De deuren gaan zondag open om 7.30 uur voor de vogelbeurs voor particulieren tot 12 uur. Ondertussen is ook de tentoonstelling open van 8 tot 12 uur en 13 tot 17 uur. Vanaf 16.30 uur is er de gewest prijsdeling.

De vogels worden ingeschreven volgens klasse en reeks. Het aftekenen van de kooien en het plaatsen van de kooien op de rekken gebeurt door vrijwilligers. “Donderdagmorgen begint de tafelkeuring door vijf ervaren keurmeesters elk volgens hun eigen specialisatie: exoten, inlandse, kanaries, parkieten, hybriden. De algemene rangschikking wordt opgemaakt door optelling van de vijf beste vogels. Bij het behalen van een kampioenstitel krijgt de exposant een waardebon. Iedere exposant met minimum tien vogels krijgt een pakket met streekbieren volgens rangschikking.”

Tijdens de tentoonstelling is de cafetaria van Maeke Blyde ook open.Meer info op www.dewarevogelvriendenpoperinge.be.