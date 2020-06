De Vlaamse Waterweg en provincie pakken samen jaagpad langs IJzer aan Laurie Bailliu

26 juni 2020

17u07 0 Poperinge De Vlaamse Waterweg en de provincie West-Vlaanderen gaan samenwerken om het jaagpad op de noordelijke oever van de IJzer tussen Roesbrugge en Stavele te herstellen. Bijna vijf kilometer wegdek wordt hersteld en elf bruggetjes over de zijstromen van de rivier worden vernieuwd.

“Het provinciebestuur heeft de voorbije decennia honderd kilometer verlaten spoorwegbeddingen omgetoverd tot groene assen, waar natuurontwikkeling en kwaliteitsvolle recreatie hand in hand gaan. We willen deze inspanningen verder zetten langs een aantal blauwe assen. Als jongen van de streek doet het me bovendien veel plezier dit project boven de doopvont te houden in deze schitterende IJzervallei”, zegt gedeputeerde voor Natuur, Milieu en Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe. Langs de IJzer gaan de provincie en De Vlaamse Waterweg samen 4,93 kilometer jaagpad tussen Roesbrugge en Stavele herstellen op de noordelijke oever. Na afloop van de werken zal de provincie instaan voor het beheer van het jaagpad en de bermen.

Bruggetjes

“De IJzer is zo’n een waterweg met een grote economische en ecologische waarde en is geliefd bij veel wandelaars, fietsers en hengelaars. Door samen te werken met de provincie zetten we niet alleen in op het herstel van het jaagpad, maar kunnen we de omgeving van de IJzer verder opwaarderen, zodat iedereen kan genieten van de waterkant”, zegt Lieven Dejonckheere van De Vlaamse Waterweg.

De totale kostprijs van de werken wordt geraamd op een miljoen euro, waarvan de provincie hierboven nog eens 130.000 euro financiert voor het herstel van elf bruggetjes over de zijstromen van de rivier. De stalen bruggetjes worden vervangen door betonnen bruggen in functie van een efficiënt beheer van het jaagpad en de bermen.

Zomer 2021

“We zijn steeds meer aan het fietsen en wandelen, ook langs of in de omgeving van onze waterwegen. Ik wil mensen stimuleren dit te blijven doen. Goede en comfortabele infrastructuur speelt daar zeker een rol in en vandaar ook deze werken. Dit kan een stimulans zijn om meer recreatief gebruik te maken van dit jaagpad en de beleving langs het water te verhogen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters.

De start van de werken is voorzien begin 2021 en tegen de zomer 2021 moeten de werken afgerond zijn.