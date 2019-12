De Speelplekke speelt 27 uur gezelschapsspellen voor het goede doel LBR

03 december 2019

16u16 0 Poperinge Spellenwinkel De Speelplekke organiseert een gezelschapsspellenmarathon voor De Warmste Week op zaterdag 7 en zondag 8 december. Dat betekent 27 uur gezelschapsspelletjes spelen.

“Elk jaar probeer ik vanuit De Speelplekke een goed doel te steunen”, vertelt zaakvoerster Bianca Nevejans. “Dit jaar wilde ik graag een Poperingse organisatie steunen en dat zijn De Keper, een dagcentrum dat gezinnen ondersteunt met een moeilijke thuissituatie, en De Fonkel, een buddywerking voor mensen met jongdementie, geworden.”

De marathon start op zaterdag om 14 uur en eindigt op zondag om 17 uur. “We organiseren drie afzonderlijke acties. Er is de marathon, waarbij er 27 uur spelletjes worden gespeeld. Daarvoor betaal je vijf euro. Daarnaast kun je ook genieten van verschillende desserts met een kopje koffie of thee en zondagmorgen is er vanaf 8 uur een ontbijt, dat vijftien euro kost. Voor het ontbijt vragen we wel om ten laatste zaterdagmorgen in te schrijven.”

Vorig jaar organiseerde Bianca voor het eerst haar gezelschapsspellenmarathon. “Toen kwamen 150 mensen spelen. We hebben toen duizend euro ingezameld. Vijftien mensen hebben toen de hele nacht doorgespeeld. Dit jaar komt die groep terug en komen ze ook ontbijten”, glimlacht Bianca. “We hopen dit jaar op hetzelfde bedrag, maar meer zouden we natuurlijk ook fijn vinden. Op 2 januari organiseren we ook nog een nieuwjaarsfeest voor de kinderen van De Keper, met gezelschapsspelletjes en ’s avonds wordt er gezellig gegeten met de ouders.”

De gezelschapsspellenmarathon vindt plaats in De Gilde in de Rekhof 11A. Meer info op de Facebookpagina ‘Spellenwinkel De Speelplekke’.