De Schrijfwijzen, Groot Dictee Heruitgevonden, in bibliotheek LBR

29 november 2019

14u19 0 Poperinge Bibliotheek De Letterbeek organiseert op vrijdag 6 december De Schrijfwijzen. Dat is Het Groot Dictee Heruitgevonden, een dictee voor íédereen die graag speelt met letters. De Poperingse bib is de enige uit de Westhoek die aan het mooie, nationale taalevenement deelneemt.

Wie wil deelnemen aan De Schrijfwijzen hoeft zeker geen spellingskrak te zijn om mee te doen. Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal. Het spel start om 19.30 uur. stipt en dat simultaan in meer dan 100 bibliotheken over heel Vlaanderen en Brussel. De avond bestaat in feite uit twee delen: een ‘traditioneel’ dictee, en vervolgens het vormen van een langste woord aan de hand van een powerpointprojectie waar de deelnemers keuzes moeten maken bij moeilijke woorden.

Het Groot Dictee Heruitgevonden is een soort verderzetting van Het Groot Dictee van de Nederlandse taal, dat vroeger in Vlaanderen en Nederland op tv werd uitgezonden. Zeg maar, een jaarlijkse hoogdag van de Nederlandse taal. De dicteetekst, ludiek en origineel, is van de hand van de jonge schrijfster Annika Cannaerts die in een wedstrijd werd geselecteerd.

Het evenement is heel laagdrempelig. Enige doelstellingen zijn taalplezier, bibliotheek de Letterbeek in de kijker plaatsen en een leuke activiteit opzetten voor een breed publiek. Wat valt er te winnen? Mooie, gegraveerde pennen en prijzen van op de Poperingse kerstmarkt. Inschrijven is gratis en kan aan de balie in de bib, via bib@poperinge.be of 057 33 29 02.

De Standaard biedt vanaf 7 december een online zusje van het dictee aan. De winnaars van alle bibliotheken en van het online dictee nemen het tegen elkaar op tijdens de grote finale van De Schrijfwijzen, die plaatsvindt op zaterdag 18 januari 2020 in de Koninklijke Bibliotheek van België. De grote winnaar, ‘De Schrijfwijze 2019’, wint een exclusieve Belgische designpen. De Schrijfwijzen/Het Groot Dictee Heruitgevonden wordt gecoördineerd door Creatief Schrijven vzw i.s.m. de bibliotheken en De Standaard naar een idee van de bibliotheek van Mechelen.