De Queeste Art en Pavilion Contemporary Art stellen zomerprogramma voor Laurie Bailliu

24 juni 2020

14u59 0 Poperinge Twee galeries zetten deze zomer in Watou hun deuren open voor een veelzijdig panorama aan hedendaagse kunst. Elk heeft zijn eigen stijl, maar samen bieden ze de mogelijkheid om beide plaatsen tijdens één zomerse kunstuitstap te bezoeken. Contemporary Art slaat ook de brug naar Museumhuis Lucien De Gheus te Poperinge.

“In De Queeste Art loopt van 11 juli tot en met 9 augustus de groepstentoonstelling ‘The desire of looking’, waar de bezoeker geconfronteerd wordt met een samenspel van vormen en stijlen die evenveel verschillen als een eigenzinnig portret van Nele Boudry, een organische sculptuur van Chantal Grard en het wilde abstracte kleurenpalet van Frances Aviva Blane. De bedoeling is anders te kijken, via wat je kent de deur te openen voor een nieuwe kijkervaring. Het ene werk dient als opstapje naar een totaal ander”, klinkt het bij De Queeste Art.

“In Pavilon Contemporary Art loopt de tentoonstelling ‘dus toch geen toeval’ van Dirk Vander Eecken en Perry Roberts die opgaat in de serene natuurlijke omgeving van Kasteelstraat 1. Beide kunstenaars vertrekken in hun oeuvre vanuit andere uitgangspunten, maar lijken elkaar te raken in een bepaalde verhouding tot het doek. In Museumhuis Lucien De Gheus kun je het repertoire van deze Poperingse kunstenaar leren kennen. In het atelier van het museum loopt ook een tijdelijke tentoonstelling met nieuwe sculpturen van Nele Boudry en Brody Neuenschwander. Van beiden worden aanvullend een reeks schilderijen en werken op papier geëxposeerd.

Van 15 augustus tot en met 12 september loopt ook nog ‘de stilte bewoond’ in De Queeste Art. In Pavilion Contemporary Art is er nog de groepsexpo ‘Holding a self-contained secret’. Het Museumhuis Lucien De Gheus in de Westouterstraat 80 in Poperinge kan je ook bezoeken van 23 mei tot 13 september, op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Toegang kost tien euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.