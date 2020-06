De Mandel sloopt en bouwt 12 nieuwe woningen in Oostvleteren Laurie Bailliu

15u23 0 Poperinge In de Hendrik Deberghstraat in Oostvleteren worden 12 oude huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel gesloopt om er 12 nieuwe te bouwen. Dit kadert in het plan van De Mandel om haar patrimonium te renoveren en te vernieuwen.

“De Mandel doet grote inspanningen om haar patrimonium te renoveren en te vernieuwen om moderne en comfortabele huurwoningen aan te bieden. In dit kader zal De Mandel in Oost-Vleteren 12 oude huurwoningen slopen en 12 woningen bouwen: 9 met 2 slaapkamers en 3 met 3 slaapkamers”, zegt Hilde Smits, diensthoofd bouwprojecten van sociale huisvestingsmaatschappij De Mandel. “Er komen 3 blokken met 3 woningen van 2 slaapkamers, die parallel aan elkaar liggen. Daarnaast worden nog drie grotere woningen gebouwd met 3 slaapkamers. De architect voor deze vervangingsbouw is Peter Seys. De straat wordt ook volledig vernieuwd met aanleg van gescheiden riolering. De garages blijven, maar worden wel gerenoveerd. Studiebureau Verhaeghe maakte hiervoor een ontwerp. De Mandel zorgt voor een andere huurwoning voor de huurders. De huur- en koopwoningen in de nabijgelegen verkaveling tussen de Woestenstraat en Deberghstraat zijn bijna klaar.”