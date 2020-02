De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque werken samen aan project ‘Vivons samen’ Laurie Bailliu

21 februari 2020

18u17 0 Poperinge Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling werkten De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque samen aan het microproject ‘Vivons samen’. Beide organisaties ijveren voor een samenleving waarin iedereen zichzelf mag en kan zijn en de ondersteuning van personen met een handicap een bekommernis is van iedereen. Het project heeft als doel elkaar beter te leren kennen en informatie en ervaringen uit te wisselen binnen het thema sociale inclusie. Het tweetalig lied ‘Vivons samen’ werd speciaal gecomponeerd door de muziekband van De Lovie vzw, Il Sogno en de muziekband van Les Papillons Blancs, Rex’n Roll, naar aanleiding van dit microproject.

“In maart 2018 leerden wij de Franse organisatie Les Papillons Blancs kennen tijdens een bezoek aan De Lovie van de projectpartners van Partons 2.0. Partons 2.0 is een project binnen het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen”, vertelt Birgit Provoost van De Lovie. “Binnen de Europese Unie bestaan er namelijk verschillende fondsen die steun verlenen aan projecten die de grensoverschrijdende samenwerking bevorderen. Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen bijvoorbeeld is een programma binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling met als doel economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen 4 grensregio’s. De bedoeling is om gemeenschappelijke deskundigheid, aan beide zijden van de grens dus, samen te voegen maar op een manier dat de bewoners van de regio er ook iets aan hebben.”

Ondersteuning

Tijdens die eerste kennismaking bleek alvast dat De Lovie en Les Papillons Blancs heel wat gemeen hebben. “Les Papillons Blancs de Dunkerque werd opgericht in 1961, De Lovie vzw in 1960. Wij kenden allebei een evolutie van snelle groei, uitbreiding en professionalisering. Vandaag ondersteunt Les Papillons Blancs de Dunkerque 1300 personen met een handicap in de ruime regio van Duinkerke. De Lovie vzw ondersteunt 700 personen met een handicap in de ruime Westhoek. Het Dorpspunt in Beveren ligt amper 8,3 km van Rex Meulen, een locatie van Les Papillons Blancs de Dunkerque in Rexpoëde. De grens ligt ongeveer in het midden. Wij ijveren allebei voor een samenleving waar iedereen erbij hoort, meer nog. Wij vinden eigenlijk dat de ondersteuning van personen met een handicap een bekommernis zou moeten zijn van iedereen”, zegt Birgit.

Il Sogno en Rex’n Roll

“Wij delen dus dezelfde historiek, dezelfde doelgroep en dezelfde visie. En wilden elkaar dus graag beter leren kennen. Samen dienden we een microproject in binnen het programma Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen met als titel: Vivons samen. Dit project bestond uit 2 delen. We gingen een aantal keren bij elkaar op bezoek en deelden verhalen en ervaringen rond sociale inclusie. Die inspirerende verhalen hebben we gebundeld in een tweetalige gids. Eigenlijk moet ik zeggen een viertalige gids want alle teksten staan zowel in het Frans als FALC, Nederlands en Vereenvoudigd Nederlands voor wie houdt van eenvoudige en heldere taal. De bedoeling van de brochure is de ruime samenleving te inspireren tot meer sociale inclusie.” Daarnaast gaf de muziekband van De Lovie vzw, Il Sogno en de muziekband van Les Papillons Blancs, Rex’n Roll samen 5 concerten aan beide zijden van de grens. “Van deze optredens werd ook een artistieke documentaire gemaakt als beklijvend resultaat. Het tweetalig lied ‘Vivons samen’ werd speciaal gecomponeerd naar aanleiding van dit microproject.”