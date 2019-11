De Lovie opent Wintermarkt in Wervik LBR

19 november 2019

16u31 0 Poperinge De Lovie, het centrum voor mensen met een verstandelijke beperking in Poperinge, opent deze winter een Wintermarkt in Wervik.

Wie nu al zin heeft in Kerstmis kan op 29 november terecht in Wervik. “We organiseren voor de eerste keer een Wintermarkt in Wervik. ’t Susterhuus, Atelier aan De Leie en Het Minnehuis slaan de handen in elkaar om deze markt uit de grond te stampen”, zegt Angie Verbrigghe van De Lovie. “Je kunt er hun zelfgemaakte ambachtelijke producten ontdekken. Ook kun je er genieten van een warm drankje of je laten verleiden door een wafel. De Wintermarkt gaat door in de kapel van ’t Susterhuus in de Grauwezusterstraat 2 in Wervik, van 14 tot 20 uur.”