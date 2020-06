De Keiwijzer wil afscheidsmoment organiseren voor alle leerlingen Laurie Bailliu

23 juni 2020

15u33 0 Poperinge De Poperingse eerstegraadsschool De Keiwijzer sluit de laatste week van een ongewoon schooljaar af. “Deze week organiseren we een afscheidsmoment voor al onze zeshonderd leerlingen”, zegt directeur Kristof Christiaen, die volgend schooljaar driehonderd nieuwe gezichten hoopt te mogen verwelkomen.

“Anderhalve meter afstand houden, mondmaskers, constante handhygiëne en bubbels van maximum veertien leerlingen. Het heeft ons de voorbije weken tot het uiterste gedreven, zeker omdat heel wat klassen in twee of soms drie bubbels opgesplitst moesten worden”, zegt directeur Kristof Christiaen, die samen met Angelique Clauw het directieteam van De Keiwijzer vormt. Nochtans wil de school graag elke klas de mogelijkheid geven om als volledige groep het schooljaar uit te zwaaien. “We hebben dus twee bubbels per klas gemaakt, die op veilige afstand van elkaar toch samen een kringgesprek kunnen doen. Er is ook een alternatieve klasfoto, in meerdere bubbels gemaakt en achteraf samengevoegd”, legt Christiaens uit.

Nieuw schooljaar

“In september zetten we, hopelijk onder zo normaal mogelijke omstandigheden, in op het remediëren van de leerstof die vooral in preteaching verwerkt moest worden. We willen een inschatting maken van de stappen en evolutie die de leerlingen elk op hun eigen tempo afgelegd hebben en hen samen meenemen in het nieuwe schooljaar. We zijn ervan overtuigd dat we de niet-afgewerkte doelen zullen kunnen bijspijkeren. De sociale contacten en het isolement van de voorbije maanden baren ons meer zorgen. Daarom vinden we het uiterst belangrijk dat de leerlingen toch naar school kunnen. Ondertussen kunnen we focussen op het nieuwe schooljaar, waarin we hopen driehonderd nieuwe gezichten te mogen begroeten.”

Er zijn nog plaatsjes vrij in het eerste en tweede jaar. Inschrijven op www.dekeiwijzer.be. Meer info via info@dekeiwijzer.be of op 057/34.63.79.