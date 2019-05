De Fietseling vraagt wat financiële ademruimte voor restauratie oude brouwerij Sint-Joris LBR

28 mei 2019

16u02 0 Poperinge De vzw De Fietseling, die de oude mouterij- en brouwerijgebouwen Sint-Joris in Reningelst aan het restaureren is, vraagt het stadsbestuur om de derde schijf van de subsidies vroeger uit te betalen. De Fietseling kreeg een investeringstoelage van 140.000 euro, te betalen in drie schijven. De derde schijf van 50.000 euro zou pas na de restauratie uitbetaald worden, maar de vzw vraagt een eerdere uitbetaling.

Vzw De Fietseling is al een tijdje bezig met de restauratiewerken aan de oude mouterij- en brouwerijgebouwen Sint-Joris in Reningelst. Het stadsbestuur besloot in 2004 het project te subsidiëren. Naast de verplichte vijftien procent tussenkomst in de restauratiepremie kende de stad ook een toelage van 140.000 euro toe aan De Fietseling. Daarvan is al negentigduizend euro uitbetaald en de derde schijf van vijftigduizend euro zou toegekend worden na afloop van de restauratiewerken. In 2015 kende ook het Agentschap Onroerend Erfgoed een restauratiepremie toe voor de restauratie van het mouterijgebouw. De werken startten in januari 2016.

De Fietseling vraagt het stadsbestuur nu of het de laatste schijf van vijftigduizend euro nu al wil uitbetalen, nog voor de werken klaar zijn dus. Danny Lefebvre (Open Vld) heeft daar zo zijn bedenkingen bij, maar burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) sust: “Er zijn meerwerken opgedoken. Het dossier dateert van 2004. De wetgeving op vlak van isolatie is sindsdien aangepast. Voor de vzw zou de derde schijf wat ademruimte betekenen. We zijn bereid een stuk tegemoet te komen aan de vraag. We zullen voorstellen nu al dertigduizend euro te betalen en de laatste twintigduizend euro als de werken klaar zijn. We hebben geen reden om hier niet op in te gaan. Als een vereniging het initiatief neemt om iets te ondernemen, kunnen we dat alleen maar toejuichen. Als stad hebben we er ook alle belang bij dat dit project vooruit gaat en dat het opgeknapt wordt”, besluit Dejaegher.