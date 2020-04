De Faute Bendt zorgt voor spetterend optreden in woonzorgcentra Laurie Bailliu

11 april 2020

11u22 0 Poperinge De De Faute Bendt gaf afgelopen week een optreden in zowel WZC Huize Proventier als WZC Emmaüs. Een welgekomen ontspanning voor bewoners en personeel vol dans en muziek.

Poperingenaar Frederik Mahieu is frontman bij De Faute Bendt. Een groep die foute covers brengt. “Voor de bewoners zijn het lange dagen nu ze weinig sociaal contact hebben en voor het personeel is het uiteraard heel erg druk. Voor mij is het momenteel niet zo druk. Als leerkracht heb ik mij opgegeven als vrijwilliger voor de noodopvang, maar daar hebben ze mij nog niet nodig gehad”, zegt Frederik. “Ik wilde graag iets terugdoen, voor bewoners en zorgverleners. Ik hoorde ook dat de bewoners ernaar uitkijken als iemand langskomt om hen te entertainen en dat ze er nog lang van nagenieten, dus waarom niet?”

Afgelopen week ging Frederik langs bij WZC Huize Proventier en WZC Emmaüs. “Het waren heel erg leuke optredens. De bewoners genoten er echt van en we hebben uiteraard de maatregelen goed nageleefd. In Proventier zaten mensen achter glas en in Emmaüs hebben de bewoners het optreden meegepikt vanop hun balkon of op de benedenverdieping op een veilige afstand. De bewoners glunderden en het personeel was enorm enthousiast. Er werd gezwaaid, geklapt, meegezongen..”, vertelt Frederik. “Ook mijn kinderen Jerome en Louise waren van de partij. Voor het nummer ‘Laat de zon in je hart’ hadden ze een zon en een hart geknutseld uit karton. En bij het nummer La Bamba is er bij de gitaarsolo een gitaar uit karton waar mijn zoon Jerome met plezier wat show geeft. We hadden ook enkele dansjes in elkaar gestoken. Een ganse week heb ik mijn kinderen kunnen bezighouden met de voorbereidingen van onze optredens. De bewoners fleurden op van de kinderen te zien.”

Sinds 2 jaar is Frederik zanger bij de Faute Bendt. “De andere bandleden hebben de muziek en de zang live ingespeeld. Dat werd gemonteerd zodat ik live op de muziek kon zingen. De optredens werden gefilmd en het is de bedoeling om een aftermovie te maken. Op die manier zal de familie ook kunnen zien hoe het voor hun familieleden was.”