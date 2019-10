David Galle werkt op de lachspieren in eerste comedy-avond van Roesbrugge-Haringe LBR

30 oktober 2019

17u44 2 Poperinge Comedy in Roesbrugge-Haringe is geboren. Het eerste optreden werd verzorgd door David Galle.

“De comedy-optredens zijn een organisatie van het dit jaar opgerichte handelscomité Roesbrugge-Haringe met een aantal enthousiaste zelfstandigen/handelaars. Met dit comité slaagden we er al in om een mooie subsidie voor kerstverlichting te verkrijgen via stad Poperinge”, klinkt het bij Handelscomité Roesbrugge-Haringe. Tijdens een kleine zaalvoorstelling van comedian David Galle werden de comedy-optredens op gang getrokken. “Honderd aanwezigen konden genieten van zijn optreden. Voor de volgende optredens staan Freddy De Vadder op 21 november en Gunther Lamoot op 19 december op het programma. Het optreden van Freddy De Vadder is al uitverkocht, maar voor Gunther Lamoot zijn er wel nog tickets.” Tickets en info via www.bijdepottenbakker.com.