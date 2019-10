Dan toch verlaagd voetpad in Nijverheidslaan - Nijverheidstraat LBR

28 oktober 2019

15u28 0 Poperinge Het voetpad in de Nijverheidsstraat werd verlaagd. Deze aanpassing verbetert de veiligheid voor personen met een rollator of rolstoel te verbeteren.

Enkele maanden geleden haalde Alex Colpaert (Groen) tijdens de gemeenteraad aan dat het op de hoek van de vernieuwde Nijverheidslaan en Nijverheidstraat het voor een rolwagen- of rollatorgebruiker niet mogelijk is om op de Nijverheidsstraat veilig aan de overkant, richting winkels aan de ringbaan, te geraken. Het voetpad werd bij de vernieuwing ervan namelijk niet verlaagd. “Het stadsbestuur onderzocht de vraag en nog geen twee maand later werd dit euvel aangepakt. Op een redelijke afstand van de hoek werd het voetpad verlaagd. De (toekomstige) bewoners van de flats van de Zilvertorens zullen het zeker een meerwaarde vinden om, via de mooie en brede voetpaden, de winkels op een veilige manier te kunnen bereiken”, zegt gemeenteraadslid Alex Colpaert (Groen).