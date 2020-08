Dan toch publiek toegelaten tijdens de Monteberg Rally: “Coronaproof veiligheidsplan ligt op tafel” Christophe Maertens

27 augustus 2020

06u20 6 Poperinge De gouverneur van West-Vlaanderen gaat dan toch publiek toelaten bij de Monteberg Rally. Toeschouwers mogen in zijn zes zones staan, maar moeten wel een mondmasker dragen. Buitenlandse piloten mogen nog altijd niet aan de start komen.

De Monteberg Rally is door de coronacrisis al verhuisd naar Poperinge en wordt verreden op zondag 30 september. Aanvankelijk zou de rally zonder publiek worden gereden. Gouverneur Carl Decaluwé wou geen toeschouwers toelaten omdat er geen veilig coronaprotocol op tafel lag. Dat is er nu wel. “We waren in juni al begonnen met het uitwerken van een protocol. Hoewel het toen nog niet aan de orde was, hebben we toen al mondmaskers besteld, die we zondag zullen nodig hebben”, vertelt Jan Huyghe van Club Superstage. “Ondertussen werd achter de schermen aan een sectorprotocol voor de rallysport gewerkt. Dat protocol, waarin de aanwezigheid van toeschouwers op een coronaproof manier wordt gereglementeerd, werd maandag door de instanties ondertekend.”

Buitenlandse piloten

“De gezondheidsrichtlijnen brengen allerlei beperkingen en verplichtingen met zich mee, maar die zijn niet onoverkomelijk”, meent voorzitter Alain Penasse. “We hebben een grondig plan uitgewerkt. We moeten ons met zijn allen aanpassen aan de nieuwe context. Helaas mogen we geen buitenlandse deelnemers laten deelnemen, maar gelukkig zijn er voldoende Belgische doorzetters die hun passie nog eens willen beleven op de klassementsproeven.”

Contact tracing

Langs het parcours van de twee klassementsproeven zijn zes verschillende publiekszones ingetekend. In elk van die zones worden tweehonderd toeschouwers toegelaten. “Als toeschouwer koop je online een ticket (twintig euro) voor een bepaalde publiekszone, waarbij je gegevens voor contact tracing geregistreerd worden”, legt de voorzitter uit. Je online ticket kun je vervolgens in de shop omruilen voor je eigenlijk toegangsticket en een mondmasker. Dat mondmasker moet je verplicht dragen in de publiekszone. Het servicepark, de hergroepering, de technische en administratieve controles zijn allemaal verboden voor het publiek. De online ticketverkoop loopt op www.ypresrally.com.