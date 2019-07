Dan toch financiële steun voor MUG-heli LBR

02 juli 2019

18u45 0 Poperinge Stad Poperinge voorziet in het huidige meerjarenplan een bedrag voor de MUG-heli.

“Bij onze vorige vraag rond steun voor de MUG-heli werd er gezegd dat dit opnieuw zou worden bekeken. Wat is het standpunt van het stadsbestuur nu? Is Poperinge van plan een bijdrage te betalen voor deze zeer waardevolle interventiedienst die al menig leven heeft gered en ook actief is op ons grondgebied”, vroeg gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA).

“We hebben dit inderdaad bekeken en in het huidig meerjarenplan werd een bedrag voorzien. Het krediet werd voorzien, maar werd nog niet opgevraagd”, antwoordde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Vanuit N-VA Poperinge hebben wij dit punt meermaals op de agenda gezet maar steeds zonder resultaat. Uiteraard zijn we blij verrast te vernemen dat dit nu wel opgenomen werd in de meerjarenbegroting.”