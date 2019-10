Dagcentrum De Keper helpt al 30 jaar gezinnen die het moeilijk hebben: “Soms heb je gewoon even wat ademruimte nodig” LBR

11 oktober 2019

15u32 0 Poperinge De dagbegeleiding De Keper uit Poperinge bestaat dertig jaar. De organisatie ondersteunt gezinnen met een moeilijke thuis- of opvoedingssituatie. “Als dagcentrum bieden we ondersteuning aan gezinnen waar het even wat moeilijker gaat. Met De Keper bieden we hen wat ademruimte”, zegt verantwoordelijke en zorgcoördinator Jan Declercq.

Het dagcentrum is een initiatief van De Loods, het vroegere Huize Godtschalck vzw uit Loker. “Het centrum werd in 1989 opgestart in de O.L.V.-Kruisstraat 18, een oude pastorie, in Poperinge. Daarbij bouwde het toenmalige Huize Godtschalck de capaciteit af van 75 naar 63 (51 jongeren residentieel en 12 in het dagcentrum). Tot 2004 kon je ons daar terugvinden. Het gebouw waar we gehuisvest waren, voldeed niet meer aan de eisen van de inspectie en dus keken we uit naar een comfortabeler huis in de rij. Na een zoektocht namen we onze intrek in de Valkenberg 11A. Dit pand bood meer comfort en voldeed aan de wensen van de overheid”, zegt Jan Declercq.

Huiselijk gevoel

“Onze stek is een normaal rijhuis. We willen zo veel mogelijk laagdrempelig werken en onopvallend zijn. We willen de jongeren, gezinnen zo min mogelijk een stempel meegeven. Op die manier is De Keper geïntegreerd in de straat, buurt, gemeente,... Participatie en integratie in de buurt is van groot belang. We willen geen eiland zijn. De gezinnen die we begeleiden, zijn gewoon gezinnen die het even moeilijk hebben. Het huiselijk gevoel is hierbij van belang. De kleinschaligheid draagt daartoe bij. Wat is niet leuker dan na school ergens aan te komen waar het gezellig is en waar je je op je gemak voelt. Let wel, we willen nooit een vervanging voor thuis zijn. ‘Thuis blijft bij hen thuis’, gelukkig maar.”

Begeleiding

De Keper ondersteunt momenteel zeven gezinnen, met negen kinderen. “Als centrum staan we in voor de begeleiding van de kinderen na de schooluren. Bij ons kunnen ze stoom afblazen, hun huiswerk maken,... Wanneer ze naar huis gaan, is die drukte al achter de rug. Daarnaast is er ook gezinsbegeleiding en dat is ook belangrijk. Gezinnen kunnen bij ons terechtkomen door het OCMW, de school, de huisdokter. Maar gezinnen zelf kunnen ook zelf onze hulp inroepen”, legt Jan uit. “De redenen zijn uiteenlopend, maar het komt er wel altijd op neer dat de thuis- of opvoedingssituatie moeilijk verloopt. Hulp vragen is een sterkte en vraagt veel als ouder. Soms gaat het gewoon niet meer en heb je even wat ondersteuning en hulp nodig.”

Hulp vragen is een sterkte en vraagt veel als ouder. Soms gaat het gewoon niet meer en heb je even wat ondersteuning en hulp nodig Zorgcoördinator Jan Declercq

Sinds het centrum toegankelijker is, merkt Declercq een boost in het aantal gezinnen die hulp vragen. “We hebben terugkerende gezinnen, maar we hebben ook verschillende generaties die bij ons ondersteuning vragen. De komende dertig jaar hoop ik onze werkvorm verder te ontwikkelen en dat we ons dynamisme behouden.” Het dagcentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen.