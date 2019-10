Dag van verzet tegen armoede in Poperingse stadhuis LBR

17 oktober 2019

16u21 0 Poperinge Stad Poperinge nam donderdag deel aan het verzet tegen armoede, door een wit laken uit het stadhuis te laten hangen.

De stad toonde op die manier symbolisch aan dat heel wat medewerkers van OCMW en stad, vrijwilligers en organisaties zich blijven inzetten voor armoedebestrijding. Dagelijks werken verschillende diensten in het Sociaal Huis aan het bestrijden van armoede. Gezinnen in armoede worden op een integrale manier geholpen en dat betekent dat de gezinnen op alle mogelijke levensdomeinen ondersteuning en hulp krijgen. Het Sociaal Huis is er voor alle inwoners van Poperinge met een ruime preventieve werking en dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het Lokaal Dienstencentrum, het Buurthuis, de dienst Gezinsondersteuning, de Eerstelijnspsycholoog, de Sociale dienst en vele andere instanties.