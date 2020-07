Daar heb je de afstandsambtenaren! Laurie Bailliu

03 juli 2020

17u03 0 Poperinge Op de vrijdagmarkt in Poperinge waren afstandsambtenaren aanwezig om te zorgen voor de nodige afstand tussen de bezoekers van de markt.

“Wij plannen elke zomer wat extra animatie op de vrijdagmarkt om een gezellige vakantiesfeer te creëren.Ook de evenementensector speelt in op de coronacrisis en ontwikkelde dit. Men wijst de bezoekers nog eens op de te bewaren afstand en op de vrijdagmarkt is dat wel leuk om te zien”, zegt Bénédicte Persyn, deskundige lokale economie. “Op zich verloopt de vrijdagmarkt vlot. De bezoekers beginnen het stilaan gewoon worden. De ingang is en blijft nog even aan de kant van de Gasthuisstraat en de uitgang is ter hoogte van het Stadhuis. Op de markt moet men een parcours volgen, zodat met bij alle marktkramers passeert. Wij voorzien de nodige ontsmetting en de marktkramers ook.”

Op vrijdag 14 augustus van 9.30 tot 12 uur worden de kinderen geanimeerd met fantastische ballondecoraties. De zomervakantie wordt op 28 augustus muzisch afgesloten met een vrijdagmarkt opgefleurd met accordeon.