Cyrusfeesten in stadscentrum LBR

12 augustus 2019

16u45 0 Poperinge Op zondag 8 september kun je van 14 tot 18 uur in het centrum van Poperinge genieten van de Cyrusfeesten.

Op het programma staat opnieuw de opendeur bij alle winkels. Om 15 uur is er een modeshow op de Paardenmarkt. De handelszaken stellen hun nieuwste herfst- en wintercollecties voor. Op de Grote Markt is er een dansshow van Bodyfit om 14 en om 17 uur. Kinderdisco Sterrendisco is er om 16.30 uur op de Paardenmarkt. Unieke straattheateracts en een interactieve stand van de vrijetijdsdiensten zijn er ook. Springsculptuur Playmate staat geparkeerd op de Grote Markt.

Vergeet je Pop.pas niet! Om 16 uur worden op de pui voor het stadhuis de 25 winnaars van de schoolpakketten van de Terug naar school-actie bekendgemaakt. Vergeet je tekening niet voor 6 september binnen te brengen op de dienst Toerisme.

De Cyrusfeesten worden georganiseerd in samenwerking met Drukkerij Schoonaert, Verf & Advies Vandenberghe, Crelan Decapmaker Bank & Verzekeringen, Bazard’Art, Popshop, Horeca Poperinge, Unizo Poperinge en de stad Poperinge. Meer info via lokale.economie@poperinge.be.