Cyriel (99) brengt boek uit: ‘Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen’. Joyce Mesdag

01 december 2019

15u25 0 Poperinge Priester-leraar op rust Cyriel Moeyaert (99) heeft vandaag in de kerk van Abele zijn boek voorgesteld: ‘Het Nederlands in Sint-Omaars door de eeuwen heen’.

Sint-Omaars (ofwel Saint-Omer in het Frans) is een stad in het noorden van Frankrijk, dat tot 1713 nog deel uitmaakte van Graafschap Vlaanderen. Er wonen nog steeds mensen in Sint-Omaars, die, net als in het nabijgelegen Frans-Vlaanderen, Nederlands spreken, maar ze zijn elk jaar met minder, en op en dag zal het Nederlands er volledig uitgestorven zijn.

Cyriel trok jarenlang door Frans-Vlaanderen, onder meer door Sint-Omaars, en hij bundelde alle artikels die hij door de jaren heen aan het Nederlands in Sint-Omaars wijdde, in een boek. Hij is niet aan zijn proefstuk toe, zo bracht hij in 2005 al een woordenboek Frans-Vlaams uit, een boek dat door spreker en voormalig minister-president Geert Bourgois ‘een onschatbare bijdrage aan de Nederlandse taalwetenschap’ werd genoemd.

Cyriel viert volgend jaar zijn 100ste verjaardag, en zijn 75 jaar priesterschap, maar, zo sprak hij het publiek toe, ‘100 jaar geleden was ik er al, in de schoot van mijn moeder’.

Geert Bourgeois heeft vroeger nog les gekregen van Cyriel, en hij ging dan ook graag in op de uitnodiging om te komen spreken op de boekenvoorstelling. “Ik weet nog hoe we met de klas, vanuit het Sint-Jozefscollege in Izegem naar Frans-Vlaanderen fietsten. We moesten er al het Nederlands noteren dat we zagen, op gebouwen, op borden, op gevels enz. Ik weet nog dat we Cyriel heel gelukkig hebben gemaakt met het opschrift dat we vonden aan een kapelletje, waar hij het bestaan niet vanaf wist.”