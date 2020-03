Crystal Moon op tweedaagse Marktrock Poperinge Laurie Bailliu

16 maart 2020

16u00 2 Poperinge De 34ste editie van het stadsfestival Marktrock Poperinge wordt een tweedaagse. De organisatoren maakten bekend dat Crystal Moon op vrijdagavond op het podium zal staan.

Crystal Moon is de tweede band die vrijdagavond op het podium van Marktrock Poperinge zal staan, voordien werd SONIC//FLOW al bekend gemaakt. “Crystal Moon werd in 1998 onder de doopvont gehouden. De coverband bestaat uit zes muzikanten met het hart voor muziek op de juiste plaats. Door de jaren heen werd constant gesleuteld aan de muzikale meerwaarde en eigen identiteit van de groep. Dit ging gepaard met een aantal interne verschuivingen op vlak van repertoire en bandleden. In 2004 besloot Crystal Moon eventjes van het toneel te verdwijnen”, klinkt het bij Marktrock Poperinge.

In 2010 stond Cyrstal Moon op het zijpodium van Marktrock Poperinge. “In 2016 kwam de groep in een impasse en dreigde Crystal Moon van de muziekkaart te verdwijnen. Maar de liefde voor Crystal Moon was zo groot bij de overblijvende muzikanten dat ze alles in het werk stelden om uit die impasse te raken. Een maand na de ‘split’ stonden ze met nieuwe, gedreven muzikanten terug op de Vlaamse podia met een vernieuwde playlist. Sinds 2016 toert Crystal Moon in de huidige bezetting en met de huidige sound.”

In 2020 blaast coverband Crystal Moon 22 kaarsjes uit en dat willen de leden vieren met een vernieuwde show ‘End of the road’. ‘Het wordt meteen ook de laatste show, want Crystal Moon neemt afscheid van 22 jaar entertainment. Met ‘End of The Road’ willen de bandleden nog één jaar knallen met een spetterende show. Na tien jaar staan ze nog eens op Marktrock Poperinge en mogen ze in schoonheid afscheid nemen.”