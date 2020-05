Crowdfunding Talbot House levert 113.000 euro op: “Mooie start van onze heropening” Laurie Bailliu

21 mei 2020

17u21 0 Poperinge Na een testfase van twee dagen is Talbot House in Poperinge op Hemelvaartsdag officieel geopend. Het herenhuis was in 1915 een ontspanningsoord voor Engelse soldaten. Het is nu een levend museum en je kan er ook overnachten. De Every Man’s Club moest op 13 maart noodgedwongen de deuren sluiten door de coronamaatregelen. Voor het eerste sinds 1944 sloot Talbot House de deuren en het dreigde failliet te gaan. Via een crowdfunding hoopte manager Simon Louagie 100.000 euro in te zamelen. “De kaap van 113.000 euro hebben we bereikt. De voldoening is groot”, zegt manager Simon Louagie. De 98-jarige veteraan George Sutherland, die geld inzamelde via een wandelactie, mocht de deuren van Talbot House officieel openen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Op Hemelvaartsdag gingen de deuren van het Talbot House officieel terug open. Voor het eerste sinds 1944 moest Talbot House noodgedwongen de deuren sluiten, op 13 maart, door de coronamaatregelen. “Gezien ‘heropeningen’ een zeldzaam iets zijn voor ons, wilden we er graag een historisch moment van maken met een officiële heropening net zoals we die hadden in 1931 toen het Huis aangekocht werd voor de vzw. Deze keer gebeurde het natuurlijk zonder toeters en bellen”, zegt manager Simon Louagie. Enkel het personeel en lokale bestuur was aanwezig. De 98-jarige George Sutherland die via een sponsorwandeling geld inzamelde voor Talbot House mocht de deuren officieel openen.

Succesvolle crowdfunding

De verplichte sluiting bracht financiële kopzorgen met zich mee. “Met een haast lege rekening en tal van vaste kosten, werd met de moed der wanhoop een noodbudget opgesteld. Onze crowdfund, de tweede al dit jaar, werd gelanceerd. Ondertussen deden we, in de ware stijl van onze stichter Tubby, lustig verder op sociale media om het Huis virtueel open te houden. Dagelijks komen nieuwe verhalen, filmpjes, virtuele ANZAC Day Ceremonie, tea parties, presentaties, gidsbeurten en blogs van bekende bezoekers online. De 98-jarige George Sutherland haalde de NY Times & Washington Post met zijn sponsorwandeling tussen ‘zijn’ Lijssenthoek en Talbot House en haalde heel wat geld op onderweg. ”, vertelt Simon.

Manager Simon kon met een voldaan gevoel naar de officiële heropening van Talbot House trekken. Zijn crowdfunding kon ondertussen ongeveer 113.000 euro inzamelen. “Vorige week waren we nog slechts 8.000 euro verwijderd van ons doel en slechts 24.000 euro verwijderd van het nodige kapitaal voor ons noodbudget. Het werd een helse rit, maar de voldoening is groot. Sommigen hadden ons ten dode opgeschreven of stelden zich vragen bij de relevantie van Talbot House 100 jaar na datum. Nu blijkt dat bijna 2.000 mensen elk gemiddeld 70 euro gaven. Daarnaast werd dagelijks bijna 2.000 euro gedoneerd en dit bijna 8 weken aan een stuk. Ik denk dat we dan wel mogen stellen dat Talbot House nog iets betekent voor velen. De campagne is een jaarproject, dus blijft nog lopen tot onze verjaardag in december normaal. Veel acties zijn pas opgestart en we wensen die mensen ook de kans te geven om bij te dragen. Als er een surplus zou zijn, hebben wij al bijkomende plannen ook. Als kleine vzw, is alle steun welkom”, zegt Simon. “De giften kwamen uit Nieuw-Zeeland tot Canada, Noorwegen tot Zuid-Afrika, heel dikwijls met een emotionele boodschap. Een man, die helaas overleed aan COVID 19, vroeg op zijn sterfbed om geen bloemen op zijn graf te plaatsen, maar geld over te maken aan Talbot House. Daarnaast waren er ook 15 nieuwe life members, die elk 1.000 euro doneerden.”

Voorzichtige heropening

Afgelopen dinsdag ging Talbot House opnieuw open. “We kregen een beperkt aantal bezoekers over de vloer. Mensen die vooral uit liefde gekomen zijn. Onze Britse bezoekers zijn heel erg betrokken en emotioneel. Ze staan te popelen om te mogen terugkeren. We begrijpen dat het voor mensen ook aanpassen is. Er is uiteraard nog wat angst, maar we hopen dat mensen hun weg naar hier terugvinden. De buren van het nabijgelegen woonzorgcentrum maken al enkele weken gebruik van onze ommuurde tuin. Ook na de coronacrisis zijn ze van harte welkom”, zegt Simon.

“We zijn geopend ‘corona-proof with a twist’. We bieden, naast het standaard bezoek ook drie arrangementen aan waarbij we de link maken tussen de verhalen van Talbot House, streekproducten en ook heel wat sites in de regio, alsook onze collega’s van het Hooge Crater Museum. Daarnaast is er ook een nieuwe formule in de maak waarbij gasten kunnen genieten van een heerlijke picknick in de tuin van Talbot House. Tenslotte is er ook onze gloednieuwe virtueel 360°tour van het Huis, inclusief kattenquiz. Zo kunnen ook onze Britse buren tijdens de lock-down mee genieten van het Huis.”