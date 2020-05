Crouwdfunding Talbot House levert al 92.000 euro op: “We hebben een toekomst” Laurie Bailliu

17 mei 2020

09u18 0 Poperinge De crowdfunding voor het Poperingse Talbot House die manager Simon Louagie opstartte, heeft al 92.000 euro opgeleverd. “Nog slechts 8.000 euro verwijderd van ons doel. Talbot House heeft een toekomst!”, zegt manager Simon Louagie. Aanstaande dinsdag gaat Talbot House opnieuw open.

Het herenhuis Talbot House was in 1915 een ontspanningsoord voor Engelse soldaten. Het is nu een levend museum en je kan er ook overnachten. Het moest op 13 maart noodgedwongen de deuren sluiten door de coronamaatregelen. “Voor het eerst sinds 1944. De financiële gevolgen waren niet te overzien. Met een haast lege rekening en tal van vaste kosten, werd met de moed der wanhoop een noodbudget opgesteld”, zegt manager Simon Louagie. De permanente tentoonstelling in het Talbot House werd dit jaar volledig vernieuwd en dat werd een grote investering die uit eigen zak werd betaald. In april zou de nieuwe, permanente expo openen en dat had veel inkomsten betekent. In één week tijd kreeg het Talbot House 5.000 annulaties te verwerken.

“Het huis heeft uiteraard zijn vaste kosten, want het is ongeveer 300 jaar oud. Het is een historisch gebouw en het vereist heel veel renovatie en onderhoud. Je valt van de ene kost in de andere.” Manager Simon Louagie lanceerde een crowdfunding om 100.000 euro in te zamelen. “Ondertussen deden we, in de ware stijl van onze stichter Tubby, lustig verder op sociale media om het huis virtueel open te houden. Dagelijks komen nieuwe verhalen, filmpjes, virtuele ANZAC Day Ceremonie, tea parties, presentaties, gidsbeurten en blogs van bekende bezoekers online. De 98-jarige George Sutherland haalde de NY Times & Washington Post met zijn sponsorwandeling tussen ‘zijn’ Lijssenthoek en Talbot House en haalde heel wat geld op onderweg”, vertelt Simon. “Het is onze tweede crowdfunding van dit jaar. Eerder dit jaar ging het om een crowdfunding die we opgestart hadden om onze nieuwe permanente tentoonstelling deels mee te bekostigen. De nieuwe tentoonstelling had een kostenplaatje van 175.000 euro en er werden geen subsidies uitgetrokken hiervoor.”

92.000 euro ingezameld

“Ondertussen, aan de vooravond van onze heropening, staat de teller op 92.000 euro. Nog slechts 8.000 euro verwijderd van ons doel en slechts 24.000 euro verwijderd van het nodige kapitaal voor ons noodbudget. We hopen voor de officiële heropening op Hemelvaart dat de teller op 100.000 euro staat. Het is een helse rit, maar de voldoening is groot. De campagne is een jaarproject dus blijft nog lopen tot onze verjaardag in december normaal. Veel acties zijn pas opgestart en we wensen die mensen ook de kans te geven om bij te dragen. Als er een surplus zou zijn, hebben wij ook al bijkomende plannen. Als kleine vzw, is alle steun welkom.”

“Sommigen hadden ons ten dode opgeschreven of stelden zich vragen bij de relevantie van Talbot House 100 jaar na datum”, klinkt het bij Simon. “Als nu blijkt dat bijna 20.000 mensen elk gemiddeld 50 euro gaven, dat er dagelijks bijna 2.000 euro gedoneerd werd en dit 7 weken aan een stuk, dan mogen we toch stellen dat Talbot House nog iets betekent voor velen. De giften komen uit Nieuw-Zeeland tot Canada, Noorwegen tot Zuid-Afrika, heel dikwijls met een emotionele boodschap. Een vrouw kocht bijvoorbeeld al onze boeken op om die te doneren aan vrienden met de vraag om een gift. Een andere man die helaas overleed aan Covid-19 vroeg op zijn sterfbed om geen bloemen op zijn graf te plaatsen, maar geld over te maken aan Talbot House. Verder mochten we ruim 15 nieuwe life members, die elk 1.000 euro doneerden, verwelkomen. Ten slotte blijkt dat de internationale pers Talbot House, en daarmee Poperinge en de Westhoek, herontdekt heeft. Met minstens 100 vermeldingen in internationale media zoals The Times, Guardian, ABC, BBC en Fox News is dit onbetaalbare gratis reclame voor de streek. Talbot House heeft een toekomst!”

Cononaproof heropenen

Aanstaande dinsdag gaat Talbot House opnieuw open. “‘Coronaproof with a twist’: we bieden, naast het standaard bezoek ook 3 arrangementen aan. Het eerste arrangement staat online, de rest volgt binnen een week. We maken de link tussen de verhalen van Talbot House, streekproducten en ook heel wat sites in de regio, alsook onze collega’s van het Hooge Crater Museum. Daarnaast is er ook een nieuwe formule in de maak waarbij gasten kunnen genieten van een heerlijke picknick in de tuin van Talbot House. Tenslotte is er ook onze gloednieuwe virtueel 360°tour van het huis, inclusief kattenquiz. Zo kunnen ook onze Britse buren tijdens de lockdown mee genieten van het Huis. Ook de buren van het nabijgelegen woonzorgcentrum maken al enkele weken dankbaar gebruik van onze ommuurde tuin. Ook zo proberen we ons steentje bij te dragen, in de traditie van het huis.”

De Poperingse toeristische dienst, het Hopmuseum en het bezoekerscentrum Lijssenthoek blijven voorlopig nog gesloten. Hierdoor kunnen ook geen combitickets Talbot House - Hopmuseum worden aangekocht.