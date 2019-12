Creatieve workspace in voormalige café ‘De Beurs’ LBR

09 december 2019

In het voormalige café 'De Beurs' kan je nog tot 29 december gratis de creatieve workspace bezoeken. Kunstenares Nele Boudry nodigt gevestigde waarden en jonge kunstenaars met Poperingse roots uit om hun werk te tonen.

Kunstenares Nele Boudry heeft een creatieve workspace geopend in het voormalige café ‘De Beurs’, Gasthuisstraat 9 in Poperinge. Ze nodigt gevestigde waarden en jonge kunstenaars, met Poperingse roots, uit om hun werk in de industriële ruimte te laten zien. Je kan haar monumentale tekeningen ontdekken, maar ook de eigen juwelen van Bob Kimberley vind je er terug. Laura Vandewynckel met de projectie Pharmakos (hybride korte documentaire), Idalie Vandamme, eigentijdse ontwerpen en handtassen in leder en De queeste Art met ruimtelijk werk van Tjok Desauvage, Brody Neuenschwander, Godfried Vervisch en Marc Cordenier.

Nele Boudry werd in Poperinge geboren binnen een kunstenaarsfamilie. Ze volgde vroeg tekenacademie in Poperinge en gaf er later les onder andere aan de jonge aanwezige kunstenaars; Laura Vandewynckel en Idalie Vandamme. Godfried Vervisch was dan weer haar leraar. Ondertussen woont Nele in Zuid-Frankrijk waar ze zich 100% artistiek kan ontplooien.

De creatieve workspace vind je nog tot en met 29 december terug in café De Beurs. De expo is elke dag open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18.30 uur. Meer info en aanwezigheid van de artiesten op de Facebookpagina ‘Pop-Up in Poperinge’