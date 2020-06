Coronarit 2020 voor motorclub AMC Hoppeland Laurie Bailliu

23 juni 2020

16u04 0 Poperinge Mits enkele aanpassingen heeft Freddy Regheere, die jaarlijks een motorrit in Krombeke organiseert als start van de jaarlijkse kermis, dat ondanks corona ook dit jaar weer kunnen doen.

“Oorspronkelijk was de rit geannuleerd, maar dankzij de versoepelingen konden we het traditionele motorevenement, dat jaarlijks het startsein geeft van de Krombeekse kermis, toch organiseren. Mits enkele aanpassingen heb ik de route ‘Coronarit 2020 Krombeke’ voor aan AMC Hoppeland uitgestippeld.” In clubverband werd de route van honderd kilometer gereden. “Dat gebeurde met duidelijke overeenkomst met de Franse buren, aangezien de route hoofdzakelijk over Frans grondgebied was uitgestippeld. Doordat de groep beperkt bleef tot enkele vrienden van de Poperingse motorclub AMC Hoppeland konden we het permitteren om halverwege in het Franse Arneke te genieten van een maaltijd, wat het ook gezellig maakte. De rit eindigde in ons clublokaal de Bascule in Proven.”