Coronaproof zomeren in Poperinge, ideeën zijn welkom Laurie Bailliu

14 mei 2020

16u08 0 Poperinge In Poperinge wordt volop werk gemaakt van een evenementenprogramma voor deze zomer, met inachtneming van alle coronarichtlijnen. Het Kunstenfestival Watou, de Maria Ommegang, Marktrock Poperinge of de Bier- en Hoppefeesten werden al afgelast of uitgesteld. De stad hoopt dat kleinschalige activiteiten wel kansen zullen krijgen.

“We willen tegen begin juni een activiteitenkalender samenstellen die via de zomereditie van de stadskrant en online verspreid wordt onder Poperingenaars, Westhoekers en misschien zelfs toeristen”, klinkt het bij stad Poperinge. De stad wil geen monopolie en weet dat ook de private sector broedt op een aantal coronaproof activiteiten in juli, augustus en eventueel september. “Verenigingen, maar ook bedrijven denken hard na om inwoners een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod aan te bieden. De stad werpt zich hier op als regisseur en reikt de private sector de hand om samen een totaalpakket aan zomerse activiteiten uit te werken. Denk aan zoektochten, kleinschalige muzikale optredens, een tentoonstelling, een sportieve challenge, een activiteit om een buurt of straat samen te brengen,...”

Wie ideeën heeft, kan dit voor 27 mei online bezorgen met daarbij een korte omschrijving van het geplande evenement en alle nodige contactgegevens. Begin juni wordt de laatste hand gelegd aan de zomerkalender en starten de voorbereidingen van de communicatie-acties.