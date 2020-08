Coronaproof schoolboeken kaften op Boekenkaftdag Laurie Bailliu

15u27 0 Poperinge Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. De bibliotheken in de regio maken zich alvast klaar voor een coronaproof editie van de Boekenkaftdag. Ieder kind krijgt gratis kaftpapier. In Poperinge wordt de Boekenkaftdag op woensdag 2 september georganiseerd.

De jaarlijkse Boekenkaftdag van de bibliotheek en CO7 steekt dit jaar in een coronaveilig jasje. Kinderen tussen 6 en 12 jaar zullen ook dit jaar aan de slag kunnen gaan op de Boekenkaftdag met origineel kaftpapier. Ieder kind krijgt gratis kaftpapier. In elke bibliotheek voorziet een illustrator of kunstenaar de schoolboeken tijdens één van de zes workshops. Er kunnen maximum 10 kinderen deelnemen aan een workshop om 13.30 uur of 15.30 uur.

Op de Boekenkaftdag zullen maatregelen genomen worden om het coronaproof te houden. Deelnemers melden zich aan het onthaal en registreren zich. Een mondmasker is verplicht voor 12+ kinderen. Kaften in de bibliotheek zelf kan enkel met het bruine kaftpapier. Het gedrukte kaftpapier, voor de ontwerpwedstrijd, wordt meegegeven zodat er thuis kan gekaft worden. Vanaf maandag 31 augustus kan elk kind een rolletje met 5 vellen kaftpapier oppikken in de Bibliotheek De Letterbeek.

De Boekenkaftdag wordt in Poperinge georganiseerd op woensdag 2 september van 13 uur tot 17 uur. Inschrijven is verplicht. In Proven en Woesten worden miniboekenkaftdagen georganiseerd, in samenwerking met de Kunstacademie Poperinge. Op de miniboekenkaftdagen versier je samen met de leerkracht Beeld je kaft op vrijdag 4 september in OC De Croone in Proven van 15.15 uur tot 16.55 uur of op woensdag 9 september van 13.30 uur tot 15.30 uur in Dorpshuis Woesten.