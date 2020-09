Coronaproof alternatief vervangt Bier- en Hoppefeesten in Poperinge Laurie Bailliu

19 september 2020

20u47 0 Poperinge Poperinge zou dit jaar de 25ste editie van de Bier- en Hoppefeesten vieren. De coronacrisis besliste daar anders over. De feesten werden naar 2021 verplaatst, maar dit weekend stond wel een alternatief op de agenda, met een photobooth met daarin mascotte ‘Popernicus’ als blikvanger.



Aangezien Poperingenaars keikoppen zijn, is nietsdoen geen optie. Dus riep het stadsbestuur bewoners op om op de hoppefeesten en de stad te klinken, in hun eigen bubbel. Voor het alternatieve Hoppefeestweekend werden de Poperingenaren ook opgeroepen om hun gevel te versieren met hopperanken, een affiche uit de stadskrant en de hoppefeestvlag. Deze laatste twee items staken in een feestpakket dat te koop werd aangeboden. Verder konden ze een bierpot van de Hoppefeesten kopen.

Kleine activiteiten vonden zowel op vrijdag 18 als op zaterdag 19 september plaats op de Grote Markt. Op vrijdag 18 september werd de lightversie van de Hoppefeesten om 20 uur geopend, waarna de harmonie Sint-Cecilia Poperinge door het stadscentrum trok. Het Hoppepluklied weerklonk door de centrumstraten. Burgemeester Christof Dejaegher en het schepencollege kwamen de sfeer opsnuiven. “Het is iets volledig anders, maar er kan toch wat gevierd worden. Nietsdoen, dat konden we niet”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V). “Maar het doet me toch wel pijn dat de Bier- en Hoppefeesten uitgesteld moesten worden.”



Photobooth



Zo denkt ook schepen Loes Vandromme (CD&V) erover. “We zijn allemaal wat emotioneel. Het is jammer.” Zowel op vrijdag als op zaterdag kon er op de Grote Markt een hoppefeestfoto genomen worden met Popernicus in een photobooth. Iedereen die het wilde, kon ook uit volle borst meezingen met het hoppelied tijdens een karaoke. Achteraf zal de stad alle inzendingen monteren tot één groot Poperings hoppelied. Enkel op zaterdag was er een wandeling langs een hopbedrijf, inclusief gidsbeurt en degustatie. De stadsbeiaardier speelde op zaterdag Hoppefeestliederen.