Coronamiddelen voor armoedebestrijding in Vleteren Laurie Bailliu

28 september 2020

14u42 0 Poperinge Voor kwetsbare doelgroepen en armoedebestrijding ontvangt de gemeente Vleteren een subsidie van ongeveer 11.160 euro.

Voor kwetsbare doelgroepen ontvangt de gemeente Vleteren een bedrag van 5731.37 euro, waarbij er wordt gewerkt met consumptiebonnen per gezin. De subsidie voor armoedebestrijding bedraagt 5.4259.72 euro. “Het idee is er om deze beide subsidies te combineren en te werken met een systeem van een aankoopbon van 15 euro, aan te wenden bij plaatselijke handelaars. Dit voor de specifieke doelgroep, namelijk leefloongerechtigden, mensen in budgettering en mensen die rechthebben op een verhoogde tegemoetkoming. In totaal ongeveer 660 personen”, zegt burgemeester Stephan Mourisse (LVP). “Het systeem, de afbakening van de doelgroep en de wijze waarop aankoopbon gebruikt kan worden, moet in de gemeenteraad goedgekeurd worden voor eind september. De middelen kunnen aangewend worden tot eind 2021. De bonnen zullen pas in 2021 uitgedeeld worden, omdat we eerst alles op een duidelijke en correcte manier willen uitwerken.”

Oppositiepartij Vleteren Actief vraagt of de niet-betaalde presentiegelden van de geannuleerde gemeenteraden kunnen gebruikt worden in het budget tegen armoedebestrijding. “Door de niet-betaalde presentiegelden op te nemen zou de bon van 15 euro naar 20 euro verhogen. We steunen jullie initiatief, maar zo eenvoudig is het niet. De presentiegelden staan opgenomen in het budget van 2020 en dat bedrag moet ook in 2020 gespendeerd worden. Dat kan je niet meenemen naar 2021. De financiële directeur zal nagaan hoe we dit nog concreet kunnen realiseren in 2020.”