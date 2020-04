Coronacrisis heeft ook grote impact op De Lovie vzw Laurie Bailliu

01 april 2020

17u40 0 Poperinge In De Lovie vzw is bezoek niet meer mogelijk door de maatregelen in het kader van het coronavirus. Ook de dagbestedingen werden teruggeschroefd en bewoners vertoeven nu uitsluitend in hun leefgroepen. In totaal zijn 3 medewerkers en 2 bewoners besmet met het coronavirus, verspreid over de diverse locaties van De Lovie vzw.

De Lovie vzw ondersteunt 700 personen met een handicap in de ruime Westhoek. Zo zijn er onder andere locaties in Poperinge, Ieper, Diksmuide en Wervik. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat de vaste structuur van De Lovie vzw volledig werd omgegooid. “We hebben ons vooral gebaseerd op het terugplooien naar kleine clusters. De vermenging van de leefgroepen moest verminderd worden. Dat hebben we in de praktijk toegepast door geen dagbestedingen meer te organiseren. Bewoners leven namelijk in een leefgroep en overdag zijn ze actief in een zinvolle dagbesteding. Dat is altijd heel divers en verschillende leefgroepen komen daarbij samen”, zegt Luc Struye, de orthoagogisch directeur De Lovie vzw. “Per leefgroep werd één begeleider van een dagbesteding toegevoegd. Er werden zo klein mogelijke leefgroepen gecreeërd, maar uiteraard willen we de bewoners wel een nuttig leven geven en dat is niet eenvoudig. Het vraagt veel creativiteit en aanpassingen van iedereen.”

Bezoek geschrapt

Een andere maatregel die werd toegepast was het schrappen van bezoek. “Je familie niet meer zien is niet gemakkelijk. Er kon geopteerd worden om zoon, dochter of familielid mee naar huis te nemen, maar uiteraard mogen de bewoners ook hier blijven. Via de digitale middelen proberen we de bewoners in contact te brengen met hun familie, maar er zijn ook raamcontacten. Per bewoner proberen we op een gepaste manier contact te voorzien met hun familie”, vertelt Luc.

“We proberen de bewoners, op hun niveau, zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat er aan de hand is. Dat vraagt veel herhaling, maar het is belangrijk dat ze beseffen wat er gebeurt. Als je iets niet begrijpt, dan ben je niet gelukkig.” Ondanks de maatregelen is De Lovie niet gespaard gebleven van coronabesmettingen. “Twee bewoners hebben positief getest. De ene bewoner uit het Begijnhof in Diksmuide werd opgenomen in het ziekenhuis en stelt het goed. De andere bewoner verbleef op het woonpark in De Lovie in Poperinge. Hij verbleef al een tijdje in het ziekenhuis door andere gezondheidsklachten en testte daar positief op het coronavirus. Daarnaast zijn er ook 3 medewerkers besmet, twee medewerkers in Diksmuide en één medewerker in Poperinge.”