Contactclown Bianca verrast bewoners Emmaüs met muzikaal optreden Laurie Bailliu

27 maart 2020

14u49 0 Poperinge De Poperingse Bianca Nevejans is zaakvoersters van spellenwinkel ‘De Speelplekke’ en moest noodgedwongen de deuren sluiten door de coronacrisis. “Meer tijd om iets leuks te doen als contactclown en om bij te springen in de zorg”, zegt Bianca.

“Nu ‘De Speelplekke’ gesloten is door de coronacris, heb ik wat meer vrije tijd gekregen om dingen te doen die ik leuk vind”, zegt Bianca Nevejans. “Zelf heb ik 10,5 jaar gewerkt in het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis. Ik was er zorgkundige en livingmedewerker, waar ik heel wat animatie en entertainment heb voorzien voor de bewoners. Ik heb er steeds gewerkt met hart en ziel tot ik de keuze heb gemaakt om één van mijn dromen waar te maken, namelijk een gezelsschapsspellenwinkel openen. Ik geef toe, dat ik het contact met de bewoners mis en dat ik me nog altijd voor hen wil inzetten. Op regelmatige basis spreek ik met enkele oud-collega’s af en had ik hen ook beloofd om eens iets te doen als de mogelijkheid zich voordeed.”

De coronacrisis zorgde ervoor dat het moment zich voordeed. “Ik sprak met mijn oud-collega Silke Tetaert af om een namiddag langs te komen bij haar werk WZC Emmaüs. Ik werk ook als contactclown in de zorg. Ik kreeg het idee om als contactclown op pad te gaan en op zoek te gaan om wat contact met de bewoners, die nu door de coronacrisis verplicht in quarantaine zitten en geen bezoek meer mogen ontvangen.”

Om zoveel mogelijk bewoners te bereiken, trad Bianca op bij de balkons vooraan het rusthuis. “Ik zou een zangstonde geven, want muziek werkt altijd om iemand op te fleuren. Ik ben nu niet de beste zangeres, dus ik zocht nog wat begeleiding en zo kwam ik terecht bij Jana Gelein. Zij speelt al heel wat jaren accordeon speelt. Ik vroeg haar of ze dit zou zien zitten en dat was geen probleem. We hebben 45 minuten op een leuke manier gezonden en gelachen. De bewoners zongen en zwaaiden gretig mee, klapten in hun handen.. Ook enkele personeelsleden deden met ons mee. Het deed heel veel deugd om de bewoners te zien lachen en op te fleuren. Het gaf me een heel fijn gevoel om dit voor hen te kunnen doen.”