Concertreeks ‘Luisteren toegestaan’ gaat door zoals gepland: “Maar we zijn extra waakzaam” Laurie Bailliu

07 augustus 2020

15u59 0 Poperinge De traditionele Parkconcerten in Poperinge werden een jaartje uitgesteld, maar de stad ging wel op zoek naar een alternatief met de nieuwe concertreeks ‘Luisteren toegestaan’. “De meest recente verstrenging van de maatregelen had dan ook geen invloed op het concept van onze concertreeks, behalve extra waakzaam zijn, en voorlopig kon alles doorgaan zoals gepland. We vragen deelnemers wel om hun bubbel te herbekijken.” De succesvolle concertreeks wordt volgend jaar normaal opnieuw hernomen, met nieuwe locaties en nieuwe bands.

“De Luisteren toegestaan-concertreeks is in het leven geroepen net omwille van de coronamaatregelen voor evenementen, als alternatief voor de jaarlijkse parkconcerten. Het bezoekersaantal is telkens beperkt tot 150”, zegt Matthias Breyne, dienst cultuur Poperinge. In juli en augustus kun je in een coronaveilige omgeving genieten van acht concerten op acht donderdagen en dat op vier verschillende locaties.

Vooraf inschrijven met bubbel is verplicht en met je bubbel krijg je een tafel toegewezen. Bezoekers mogen enkel van tafel gaan voor een sanitaire stop. De bediening gebeurt aan tafel en cash geld wordt vermeden. De afspraak is dat mensen mobiel betalen. “De meest recente verstrenging van de maatregelen had dan ook geen invloed op het concept van onze concertreeks, behalve extra waakzaam zijn, en voorlopig kon alles doorgaan zoals gepland. Hopelijk is dat ook het geval voor de volgende concerten. De stad opteerde om geen grotere aantallen toe te laten, zelf als het mocht, om zo een intieme sfeer te creëren. Dit was een goede, want zo kan alles veilig doorgaan.”

Bubbel herbekijken

Met oog op contactopvolging worden alle contactgegevens opgevraagd. “Voor elk concert sturen wij ook een e-mail naar alle deelnemers om te vragen dat ze hun bubbel herbekijken, de inschrijvingen zijn namelijk gestart in de periode van 15 mensen per week. Daarnaast sturen we hen ook een opsomming van alle maatregelen waaraan ze zich moeten houden. We vragen ook alle contactgegevens op met het oog op contactopvolging. De meeste bezoekers reageren hier op een positieve manier op en zijn dankbaar dat we ons best doen om alles zo coronaveilig mogelijk te maken.”

De concertreeks ‘Luisteren Toegestaan’ zijn acht concerten op acht donderdagen en dat op vier verschillende locaties. “De locaties zelf zijn gekozen omwille van hun intieme, gezellig karakter. Talbot House, Museumhuis De Gheus, De Kinderbrouwerij en een stukje stadspark dat normaal zelden gebruikt wordt. De mensen reageren ook hier erg enthousiast, het zijn pareltjes van Poperinge, voor sommige onbekende pareltjes”, zegt Matthias. “In normale omstandigheden bereiden we ons nu voor op onze jaarlijkse cultuurprogrammatie en bijvorbeeld ook onze schoolvoorstellingen, maar er is op heden nog veel onduidelijkheid over het organiseren van cultuurevenementen, zeker binnen. Hierover plegen we nu intern overleg om te bekijken hoe we alles de komende maanden aanpakken. Niets doen is geen optie, dus als het enigszins mogelijk is, zal stad Poperinge zeker cultuur brengen naar de mensen. Maar in welke vorm is onduidelijk. De nieuwe reeks ‘Luisteren Toegestaan’ is zo succesvol dat deze normaal gezien volgend jaar zal hernomen worden, met nieuwe locaties en nieuwe bands.