Concert Mama’s Jasje in Poperinge uitverkocht Laurie Bailliu

16 juli 2020

16u01 0 Poperinge Het concert van Mama’s Jasje op 30 juli in het Burggraaf Frimoutpark in Poperinge is uitverkocht. Wie nog een ticket hoopt te versieren, kan zich aanmelden voor de wachtlijst.

De traditionele Parkconcerten in Poperinge zijn met een jaartje uitgesteld, maar de stad ging wel op zoek naar een alternatief met de nieuwe concertreeks ‘Luisteren toegestaan’. In juli en augustus kun je in een coronaveilige omgeving genieten van acht concerten op acht donderdagen op vier verschillende locaties. Op 30 juli zakt Mama’s Jasje om 20.30 uur af naar het Burggraaf Frimoutpark. Peter Van Laet brengt een unplugged set samen met zijn pianist en gitarist. Er was plaats voor 150 bezoekers en die plaatsen zijn allemaal ingevuld.

Voor het concert van De Red Bill Hillies, Ann Lee en The Gentlemen zijn wel nog tickets beschikbaar. Het concert van Panienki en het ochtendconcert van Jef Neve zijn bijna uitverkocht. Momenteel worden ook de laatste tickets verkocht voor het aperitiefconcert van Jef Neve. De beschikbaarheid van tickets kan je nalezen op de webshop van Poperinge.