Compostactie op het recyclagepark Laurie Bailliu

09 oktober 2020

Op het Poperingse recyclagepark kan je van 12 oktober tot 30 november voordelig compost kopen.

Compost in bulk ophalen kost de helft minder tijdens de actie. Je krijgt twee zakken voor de prijs van één. Voor één zak (zelf mee te brengen) betaal je een euro, om een aanhangwagen met twee wielen te vullen betaal je 7 euro en voor een aanhangwagen met vier wielen 14 euro. De actie geldt niet voor topdressing, extra fijn gezeefde compost dus, en ook niet voor hoeveelheden groter dan wat je in een aanhangwagen met vier wielen kwijt kan. Topdressing koop je overigens aan in zakken van 40 liter aan 3,50 euro per zak. Eén zak is voldoende voor een stuk grond van 25 vierkante meter. Dit wordt naast de gewone Vlaco-compost aangeboden die geproduceerd wordt door de IVVO.

Bij aankoop van alle compost, zowel in zakken als in bulk, krijg je per bezoeker een gratis paar tuinhandschoenen. Dit zolang de voorraad strekt. Meer info of bestellingen via info@ivvo.be of bel naar 057/21.41.60.