Combiticket Talbot House en Hopmuseum Laurie Bailliu

26 februari 2020

10u57 0 Poperinge Het Talbot House en Hopmuseum bieden een combiticket aan waardoor je voor 11 euro beide musea kan bezoeken.

Met het combiticket bezoek je voor 11 euro het soldatenhuis en het centrum van hop en bier. Bovenop de deal ontvang je nog 2 euro korting op de Feniks-bezoekersgids. In totaal goed voor 6 euro voordeel. Het combiticket is geldig gedurende het museumseizoen 2020 en is te koop in beide musea en de dienst voor toerisme.