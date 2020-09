Collectieve testing in WZC Huize Proventier na positieve coronatest medewerker Laurie Bailliu

29 september 2020

15u06 0 Poperinge Woonzorgcentrum Huize Proventier in Poperinge bleef de afgelopen maanden gespaard van COVID-19, maar vandaag werd een besmetting vastgesteld bij een van de medewerkers. “Al het nodige wordt nu gedaan om verdere besmettingen te voorkomen en eerstdaags wordt er collectief getest”, zegt schepen van welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen).

“Een personeelslid in Huize Proventier testte positief op COVID-19. We namen meteen alle maatregelen die zich aandienden, meer bepaald zullen we onder andere overgaan tot een collectieve testing van bewoners en personeel. De aanvraag daartoe is gebeurd”, zegt schepen van welzijn Bryan Vanderhaeghe (Samen). “We kunnen momenteel nog geen exacte datum geven vermits dit afhankelijk is van wanneer we het testmateriaal van de overheid aangereikt krijgen. In elk geval gebeurt dit nog deze week. In afwachting dat het resultaat van deze screening gekend is, wordt niet langer bezoek op kamer toegelaten.”

Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor palliatieve en medisch verantwoorde situaties. “De gewone bezoekregeling blijft voorlopig wel nog gelden, maar afhankelijk van de testresultaten kan daar de komende dagen verandering in komen. Iedereen haalt al maanden het onderste uit de kan om op een veilige manier te werken, ook de positief geteste medewerker. We duimen er hard voor je binnen enkele dagen te kunnen berichten dat het bij deze ene besmetting bleef.”