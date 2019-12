Closet Sale in OC De Sceure LBR

13 december 2019

16u33 0 Poperinge In OC De Sceure in de Veurnestraat 4 in Vleteren kun je op 15 februari van 13 tot 18 uur terecht voor een ‘closet sale’.

Oude, maar nog bruikbare kleding en accessoires kunnen er verkocht worden. Er wordt ook een plantenhoekje voorzien waar je kamerplantjes kan afgeven of omruilen. De closet sale is voor standhouders tussen 16 en 30 jaar. Er is plaats voor dertig standhouders. Wie niet verkoopt, kan ook langskomen om spulletjes te ontdekken. Inschrijven via jeugd@lo-reninge.be, jeugd_sport@vleteren.be of jeugd@alveringem.be.