Clarebout Christmasrun laat 1.270 mensen lopen LBR

22 december 2019

21u22 0 Poperinge Zondagavond trokken opnieuw heel wat lopers door de Poperingse centrumstraten voor de Clarebout Christmasrun. Maar liefst 1.270 deelnemers liepen voor Kom op tegen Kanker. “Een nieuw record”, zegt Mathieu Maes.

De opbrengst van de Clarebout-Christmasrun gaat integraal naar Kom op tegen Kanker. “De Poperingse Kom Op Trappers zijn een groep Poperingse fietsers die voor de negende keer voor de 1.000 km willen gaan en dat doen ze opnieuw met twee teams. Mathieu Maes, Bart Coutigny, Luc Van Asch, Dirk Lambrecht en Wim Dumelie gaan er met volle goesting voor. Als actie om de 11.000 euro startgeld bijeen te zamelen, organiseren ze de Clarebout Christmasrun. Zondagavond hebben 1.270 lopers deelgenomen aan de Clarebout-Christmasrun in Poperinge. “Een nieuw record!”, glundert Mathieu Maes. “We hebben een 10-tal deelnemers meer dan vorig jaar, dankzij een groep van 65 wandelaars die ons goed doel zo gesteund hebben. Voor de 4 kilometer hadden we 673 deelnemers en er waren 455 deelnemer voor de 8 kilometer. Daarnaast waren er ook nog enkele wandelaars. In de negen jaar van de Clarebout Christmas run hebben we 56.000 euro ingezameld. Hoeveel we dit jaar ingezameld hebben, weet ik nog niet zeker.”

Tussen de lopers konden heel wat kerstmannen gespot worden, maar ook enkele brandweerlieden. In volle uitrusting liepen ze mee. De run kon vlot verlopen. Er was alleen wat vertraging door een wagen die op het parcours stond.