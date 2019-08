Chocoladeworkshop bij Chocolaterie Stijn LBR

21 augustus 2019

Poperinge Chocolaterie Stijn pakt uit met een chocoladeworkshop. Elke zaterdag om 15 uur staat een workshop op de agenda.

“We willen mensen de kans geven om gezellig aan de slag te gaan met Callebaut chocolade tijdens workshops waarbij we eerst een woordje uitleg geven. Wat is temperen? Waarom is dit noodzakelijk? Hoe hanteer je een spuitzak? Wat is pralineren? Daarna wordt er zelf aan de slag gegaan en leren de deelnemers technieken”, zegt Stijn Glorie.

De workshop wordt elke zaterdag om 15 uur georganiseerd voor alle geïnteresseerden. “Een standaard workshop bevat twee uur begeleiding en iedere deelnemer krijgt een voorgegoten figuur (pump, hartje of fles).” De standaardworkshop kost 5 euro per persoon. Een ballonworkshop kost 5 euro per persoon en bevat anderhalf uur begeleiding. “Iedere deelnemer maakt een kuipje met behulp van een ballon. Bij elke workshop wordt de creatie naar eigen smaak gedecoreerd en worden ook eigen pralines gemaakt.”

Inschrijven kan telkens tot 11.30 uur op zaterdag. Via Facebook, chocolateriestijn@hotmail.com of 057/37.74.47 kan er gereserveerd worden.