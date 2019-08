Charlot lanceert emotionele oproep naar filmpje op Dranouter: “Ik wil Jasper Steverlinck de naam van mijn overleden broer horen zeggen” LBR

07 augustus 2019

15u36 158 Poperinge Charlot De Lee uit Poperinge is op zoek naar een video van het optreden van Jasper Steverlinck op Festival Dranouter. “Tijdens zijn optreden heeft de zanger de naam van mijn verongelukte broer vermeld”, zegt Charlot. Op Twitter lanceerde Charlot al een oproep om beelden te vinden. Haar oproep werd al 476 keer gedeeld.

Uitgerekend op de dag van Charlots zestiende verjaardag raakte Jonas De Lee (20) uit Proven betrokken bij een zwaar ongeval in Langemark. Hij botste frontaal op een tegenligger. “Een dag later, op 30 november 2018, werd hij hersendood verklaard”, zucht Charlot. Op Jonas’ begrafenis werd onder andere het nummer ‘One Thing I Can’t Erase’ van Jasper Steverlinck gespeeld. Mijn papa stuurde enkele maanden geleden een mail naar de zanger of hij dat nummer wou spelen op Festival Dranouter. Hij was het ondertussen zelf uit het oog verloren omdat het al zeven maanden geleden was en omdat hij ook geen antwoord had gekregen. Hij had ook niemand vermeld over die mail omdat hij dacht dat het toch niets zou worden.”

Maar tijdens het optreden afgelopen weekend op Festival Dranouter heeft de zanger niet alleen het nummer ‘One Thing I Can’t Erase’ gespeeld, hij heeft ook Jonas’ naam vernoemd. “Mijn vrienden en ik wilden graag het optreden van de Poperingse groep West Corner Brass Band zien en dat was op hetzelfde moment. Ik heb het dus zelf niet gehoord. Mijn papa was er wel bij en was toch wat geschrokken, maar hij vond het wel een enorm mooi gebaar”, gaat Charlot verder. “Jasper zou gezegd hebben dat Jonas na een tragisch ongeluk gestorven is en dat hij een trouwe medewerker van Dranouter was. Mijn broer ging inderdaad elk jaar helpen bij de afbraak van Dranouter Festival.”

❗OPROEP ❗



zijn er mensen die het optreden van Jasper Steverlynk in Dranouter zondag gefilmd hebben? Hij heeft mijn verongelukte broer Jonas vernoemd en zijn liedje van op de begrafenis gespeeld. Ik zou de beelden willen zien.



Liedje : one thing I can't erase@DranouterFest charlot.delee(@ charlot_delee1) link

Oproep

Charlots oproep op Twitter werd ondertussen al 476 keer gedeeld. “Ik zou graag zien hoe Jasper Jonas’ naam vernoemd heeft en hoe hij het liedje gespeeld heeft.” Festival Dranouter heeft Charlot woensdagnamiddag al laten weten dat ze beelden zullen opvragen van Jasper Steverlincks optreden. “Daar ben ik heel blij mee, al zijn de organisatoren niet zeker of we die beelden mogen hebben. Daarom: als mensen videomateriaal hebben van het optreden mogen ze me dat altijd bezorgen via Facebook of Twitter. Het zou me een enorm plezier doen.”

Op Youtube vonden we al een fragment van het nummer ‘One Thing I Can’t Erase’ op Festival Dranouter, maar de vermelding van Jonas’ naam ontbreekt. “Ik had al eens op Youtube gezocht, maar dat filmpje had ik nog niet gevonden. Dit betekent al veel. Moest iemand nu nog gefilmd hebben hoe de zanger mijn broers naam zei, zou ik heel blij zijn.”