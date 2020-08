CD&V wil versoepeling mondmaskerplicht in klaslokalen Laurie Bailliu

27 augustus 2020

15u31 0 Poperinge "Laat de mondmaskerplicht in de klas vallen als aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt." Dat vragen CD&V'ers Jo Brouns en Loes Vandromme, beiden vast lid van de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement. Vandromme, ook schepen in Poperinge, komt zo tegemoet aan de verzuchtingen van enkele directeurs uit haar regio. "Een mondmasker is verplicht in elk gebouw, behalve in de refters en de lessen LO. Ik vind dat een zeer strenge maatregel ", zegt Lieven Delvoye, coördinerend directeur Bertinus Collectief Poperinge.

Brouns en Vandromme baseren zich op de oproep van de ‘Belgian Pediatric Covid 19 Task Force’, die recent pleitte voor een meer rationeel mondmaskergebruik. Deze werkgroep stelde voor om het mondmasker niet te verplichten in het klaslokaal zelf, maar alleen bij bewegingen buiten het klaslokaal. “Als op basis van een risicoanalyse blijkt dat de afstanden wel gerespecteerd kunnen worden in de klas, of wanneer er schermen van plexiglas vooraan de klas geplaatst kunnen worden, moet het mogelijk zijn om geen mondmasker te dragen”, zegt Poperings schepen Loes Vandromme (CD&V).

CD&V pleit er ook voor om die verplichte mondmaskerdracht in de klaslokalen los te laten wanneer er sprake is van een goede ventilatie. “Laat er geen misverstand over verstaan: wanneer er geen goede ventilatie mogelijk is, moet een mondmasker verplicht worden”, zeggen Brouns en Vandromme.

De directeurs in de Westhoek horen het CD&V graag zeggen. Lieven Delvoye, coördinerend directeur van de Poperingse scholengemeenschap Bertinus Collectief Poperinge, hoopt op een versoepeling. “Een mondmasker is verplicht in elk gebouw, behalve in de refters en bij de lessen LO. Ik vind dat een zeer strenge maatregel. Persoonlijk had ik liever een soepeler regeling. Als de anderhalve meter gegarandeerd is, geen mondmasker. Face shields zouden wat mij betreft ook kunnen, maar zijn jammer genoeg niet toegelaten als alternatief”, zegt Lieven Delvoye.

Collega en coördinerend directeur SMSI Ieper Matthias Archie beaamt. “We hopen dat er een versoepeling komt, maar we willen uiteraard ook niet dat er extra besmettingen komen”, zegt Archie. “Als er voldoende fysieke afstand is en als de leerlingen zitten, lijkt het ons mogelijk om zonder mondmasker les te volgen. Uiteraard zal dat niet in elk klaslokaal mogelijk zijn, maar het wordt niet evident voor leerlingen én voor leerkrachten om 7 uur les te geven met een mondmasker. We zullen de richtlijnen volgen, maar hopen toch op een versoepeling als aan bepaalde voorwaarden kan voldaan worden.”