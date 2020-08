CD&V wil duidelijkheid over extra schoolbussen: “Schakel eventueel autocarbedrijven in” Laurie Bailliu

25 augustus 2020

17u18 0 Poperinge De start van het nieuwe schooljaar betekent dat het opnieuw drukker wordt op het openbaar vervoer. Poperings schepen en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) dringt aan op duidelijkheid: “Bussen van De Lijn zitten in het schooljaar vaak overvol met scholieren, wat het risico van verspreiding van het coronavirus aanzienlijk verhoogt.”

De start van het nieuwe schooljaar staat voor de deur. “Bussen van De Lijn zitten in het schooljaar vaak overvol met scholieren, wat het risico van verspreiding van het coronavirus aanzienlijk verhoogt. Er rijden 9 buslijnen door Poperinge. De meesten rijden ’s morgens eenmaal en ’s avonds een 3-tal keer. Heel wat van die bussen rijden niet op woensdagavond en ook niet tijdens examenperiode van het secundair onderwijs, wat aantoont dat het hier voornamelijk over schoolvervoer gaat”, legt Poperings schepen en Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Volgens Vandromme zijn er nog geen plannen om extra bussen in te zetten voor leerlingen uit het gewoon basis- en secundair onderwijs. “In de Westhoek is geen uitgebreid netwerk van openbaar vervoer. Bij navraag bij de grootste scholengemeenschap in Ieper blijkt dat 41 procent gebruik maakt van het openbaar vervoer. Het lijdt geen twijfel dat sommige bussen sowieso al overvol zitten. Hoe kunnen we de leerlingen dan op een veilige manier, coronaproof, vervoeren?”

De Lijn gaf eerder aan geen stormloop te verwachten op de eerste schooldag omdat vele leerlingen de fiets zullen nemen. “Ik daag echter de mensen van De Lijn uit om de tocht van pakweg Wijtschate tot in Ieper af te leggen met de fiets. Geen probleem bij stralend weer, maar we hebben jammer genoeg ook veel andere dagen,” stelt Loes Vandromme. De vervoersmaatschappij beloofde wel versterkingsritten op de drukste assen en dat werd ook herhaald door minister Weyts in de speciaal bijeengeroepen commissie Onderwijs. Het is momenteel nog niet duidelijk op welke lijnen deze ritten zullen plaatsvinden. “Vermoedelijk niet in die gebieden waar slechts één bus in de voormiddag en één bus in de vooravond naar bepaalde dorpen rijdt. Er is staat deze week nog een overleg met De Lijn op de agenda. Scholen vragen dringend duidelijkheid over de mogelijke inzet van extra bussen.”

CD&V stelt verder voor om extra bussen van private autocarondernemingen in te zetten voor de ontdubbeling van bestaande busritten tijdens piekmomenten. “Er zijn minder toeristische uitstappen per autocar en die voertuigen kunnen eventueel ingezet worden. Indien we van een code geel naar oranje gaan, zullen scholen moeten schuiven met hun lessenroosters. Sommige leerlingen zullen ook op andere momenten dan normaal op school aanwezig moeten zijn. Het busvervoer is daar niet op georganiseerd. Ondertussen worden wel heel wat inspanningen geleverd voor het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. De Lijn is van plan om in het nieuwe schooljaar 550 extra bussen in te zetten voor het buitengewoon onderwijs en moet nog op zoek gaan naar 300 extra busbegeleiders. VDAB beloofde hier ook in bij te springen.”