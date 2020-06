CD&V-parlementsleden vragen duidelijkheid na onrust in de Westhoek over kerncentrale Gravelines Laurie Bailliu

30 juni 2020

18u04 0 Poperinge Bij de bewoners van de Westhoek ontstond de voorbije weken onrust over de kerncentrale van Gravelines langs de Noord-Franse kust. Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Loes Vandromme en federaal volksvertegenwoordiger voor CD&V Bercy Slegers pleiten in het parlement voor snelle en open communicatie over de mogelijke veiligheidsrisico’s.

De uitbater van de kerncentrale van Gravelines werd in een rapport van de Franse nucleaire waakhond ASN in gebreke gesteld omdat de veiligheid in geval van een explosie in een van de reactoren onvoldoende gegarandeerd zou zijn. In West-Vlaanderen ontstond hierdoor bezorgdheid. Vlaams volksvertegenwoordiger Loes Vandromme en Kamerlid Bercy Slegers trokken in respectievelijk het Vlaams en het federaal parlement aan de alarmbel. “De kerncentrale ligt maar op dertig kilometer van De Panne en de wind stopt natuurlijk niet aan de grens. Bij een eventuele nucleaire ramp moeten we snel kunnen reageren”, zegt Vandromme. “Een duidelijke en open communicatie tussen de Franse en Belgische overheid is cruciaal, maar ook de doorstroom van die informatie naar de West-Vlaamse gemeenten is noodzakelijk.”

Minister-president Jambon verwees naar het federale niveau voor een inschatting van de veiligheidsrisico’s. “We zullen dit nader opvolgen, maar de tussentijdse maatregelen die nu worden genomen, bieden volgens de federale collega’s voldoende veiligheidsgaranties.” Daarnaast verzekerde hij ook dat er goede relaties bestaan tussen de Franse nucleaire waakhond ASN en Belgische equivalent FANC.

Permanent overleg

Kamerlid Bercy Slegers stelde in de commissie Binnenlandse Zaken een parlementaire vraag aan minister De Crem. “De uitbater van de kerncentrale krijgt tot 31 oktober om de nodige maatregelen te nemen om de veiligheid te garanderen. Het is belangrijk dat we dit vanuit België ook blijven opvolgen”, vindt Slegers. “Een permanent overleg tussen de diensten van de minister, de gouverneur en de Franse autoriteiten is belangrijk. Ook een voorraad van jodiumpillen aanleggen is belangrijk. De informatie moet ook voldoende doorstromen naar de grens- en kustburgemeesters.”

De Crem verzekert dat de in gebreke stelling een voorzorgsmaatregel is en dat het ASN dit op de voet volgt. “Er is geen reden tot onrust of paniek. De nodige voorzorgsmaatregelen om veiligheid verder te garanderen, worden genomen, er is geen reden tot dringendheid.”