CD&V blijft grootste in Poperinge. Zetel Loes Vandromme is nog niet zeker LBR

26 mei 2019

23u45 0 Poperinge CD&V scoorde goed in Poperinge, maar met haar vierde plaats op de West-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement is schepen Loes Vandromme nog niet zeker van haar zetel.

Voor de verkiezingen van de Kamer stijgt Vlaams Belang sterk (+15,7 %) in Poperinge. CD&V blijft de grootste partij, met een beperkt verlies (-0,1%). De Poperingse schepen Loes Vandromme vond je op het stembiljet terug op plaats 4 op de West-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement. De partij scoorde er goed en werd er de grootste partij met 30,4% (+1,0%). Vlaams Belang is de tweede partij (+15,3%) en Open VLD (-1,2%) sluit de top 3 af. N-VA (-11,4%) en Sp.a (-3,7%) volgen. “Dat Vlaams Belang zou stijgen had ik ergens wel verwacht, maar dat ze zoveel stemmen zouden halen had ik niet gedacht. Ik denk dat we bij de analyse van deze verkiezingsuitslag ook moeten kijken naar de blanco -en ongeldige stemmen. Welk signaal willen de kiezers geven?”, zegt Loes Vandromme.

Of ze met haar plaats vier zelf werd verkozen voor het Vlaams Parlement blijft nog even afwachten. Voorlopig haalt CD&V in West-Vlaanderen vijf zetels binnen. “De laatste zetel zit op de wip. Momenteel heb ik het vijfde meeste aantal stemmen, maar niet alle stemmen zijn al gekend. We mogen niet te vroeg victorie kraaien, dus ik wacht geduldig alle resultaten af.”