Café Sint-Joris is failliet Erik De Block

23 augustus 2019

10u07 0 Poperinge De rechtbank van koophandel in Ieper heeft uitbater Michiel Gauquie (33) van café Sint-Joris in Reningelst failliet verklaard.

In januari 2017 stond Michiel Gauquie voor de laatste keer achter de tapkraan in café Sint-Joris op het Reningelstplein. Begin oktober vorig jaar opende het vernieuwde café opnieuw de deuren. Opmerkelijk: met dezelfde uitbaters. Michiel Gauquie kon het café niet missen. Sint-Joris kreeg een nieuwe look en werd zowel binnen als buiten volledige opgefrist. De gevel werd gezandstraald en het interieur kreeg nieuw meubilair”

Brouwerij Vanuxeem uit Ploegsteert is eigenaar van het café en de bijhorende feestzaal. De rechtbank heeft advocaat Alain Vanryckeghem uit Ieper aangesteld als curator.