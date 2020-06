Café My Place opent maandag om 10 uur: “Ideaal moment om te aperitieven” Laurie Bailliu

07 juni 2020

11u48 0 Poperinge Sinds begin dit jaar staat Simon Priem achter de toog van café My Place in Poperinge. Kort na de opening moest hij de zaak al sluiten door de coronacrisis, maar vanaf maandag 8 juni kan hij weer klanten ontvangen.

In januari werd Simon Priem (22) de nieuwe cafébaas van café My Place. Aan Simons nieuwe avontuur kwam in maart echter al een einde toen hij verplicht de deuren moest sluiten. “Heel jammer, maar er was natuurlijk niets aan te doen”, zegt Simon. Vanaf maandag neemt hij weer zijn vertrouwde plaats achter zijn toog in. “Uiteraard ben ik tevreden dat ik weer mag openen. Ik heb plaats in mijn zaak voor 36 mensen. Alle tafels staan netjes op anderhalve meter van elkaar en alles wordt geregeld ontsmet. De maatregelen zijn streng, maar liever op deze manier dan gesloten moeten blijven.” Op maandag 8 juni ben je vanaf 10 uur welkom bij Simon in café My Place. “Ideaal om te aperitieven”, knipoogt Simon.