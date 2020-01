Café L’Entrepot is failliet Erik De Block

31 januari 2020

17u53 0 Poperinge De rechtbank van koophandel in Ieper heeft café L’Entrepot op het Provenplein in Proven failliet verklaard. Patrick Daele (48) werd er in november 2017 de nieuwe uitbater.

Hij nam er het voormalige café ‘n Tram over en koos dus voor een nieuwe naam. Het pand was vroeger een pakhuis. L’Entrepot, dat betekent pakhuis in het Frans en verklaart meteen ook de keuze voor de naam. De rechtbank heeft advocaat Tina Houtman uit Ieper aangesteld als curator.