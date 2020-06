Café ‘In de Ster’ steekt in het nieuw en heropent maandag Laurie Bailliu

05 juni 2020

14u45 0 Poperinge Café ‘In de Ster’ van Lieven Meulenaere en Kathy Pareyn uit Sint-Jan-ter-Biezen gooit maandag weer de deuren na de verplichte sluiting en een volledige renovatie.

“Nog voor er sprake was van corona stonden verbouwingswerken gepland. Twee dagen na de verplichte sluiting was onze vloer al uitgebroken”, zegt Lieven. “We zijn blij dat we er opnieuw mogen invliegen. Al is het jammer dat de opening van ons nieuw café op deze manier moet gebeuren, maar het is niet anders. Onze ‘echte’ opening stellen we uit tot oktober, dan vieren we onze vierde verjaardag als uitbaters.”

Maandagnamiddag heropent In de Ster’ “Hopelijk is het wat goed weer, zodat we ook ons terras kunnen openen. Binnen hebben we negen tafels voor telkens vier personen. Het terras kunnen we groter maken door de parking af te sluiten en dan hebben we plaats voor een extra dertig tot veertig mensen.”