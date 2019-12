Cactusverkoop voor leukemiepatiënten brengt 860 euro op LBR

23 december 2019

18u31 0 Poperinge Vriendinnen Friedel Depover en Hannah Goens koppelen hun eindwerk over leukemie aan een cactusverkoop voor het goede doel in het kader van De Warmste Week voor de Stichting Me To You. Hun actie bracht 860 op.

“Mijn oom werd enkele jaren geleden getroffen door de ziekte leukemie. Mijn moeder was toen zijn stamceldonor en hij is gelukkig genezen. Tijdens dit proces was ik nog jong en besefte ik er niet zo veel van”, vertelt Friedel Depover uit Poperinge. Samen met Hannah Goens uit Reningelst zit ze in haar laatste jaar Sociaal Technische Wetenschappen in het Poperingse Onze-Lieve-Vrouwe instituut. Hun eindwerk werken ze uit rond het thema leukemie.

Ze koppelden hun eindwerk aan een geldinzameling in het kader van De Warmste Week van Studio Brussel aan. “We verkochten kleine cactussen, omdat we ze een beetje konden associëren met leukemiepatiënten. We vinden ze even gevoelig, maar allemaal uniek. Het geld gaat naar de Stichting Me To You, die bijdraagt aan een optimale levenskwaliteit van leukemiepatiënten. De stichting wil onderzoeksprojecten steunen om de opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegen te gaan.”

Er gingen zo’n 240 cactusjes de deur uit. “We hoopten eerst op 100 cactusjes, maar de verkoop oversteeg onze eigen verwachtingen. We zijn al naar Kortrijk, waar de Warmste Week van Studio Brussel een week lang het Nelson Mandelaplein inpalmt, getrokken samen met onze beste vrienden. Daar mochten we ook onze actie uitleggen aan radiopresentatrice Kirsten Lemaire. In totaal konden we 860 euro inzamelen.”