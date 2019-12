Buurtsalons Roesbrugge en Watou krijgen subsidie LBR

11 december 2019

15u43 0 Poperinge Stad Poperinge heeft een subsidie binnengehaald voor zowel het buurtsalon in Watou en Roesbrugge. Met die subsidies wordt een participatietraject met de dorpsbewoners rond de concrete invulling van het buurtsalon georganiseerd.

De komende jaren wil stad Poperinge sterk inzetten op het creëren van warme en zorgzame buurten. De oprichting van de buurtsalons in de deelgemeenten van Poperinge kadert daarbinnen. Een buurtsalon is een multifunctionele en centrale plaats in het dorp waar dienstverlening, ontmoeting én mobiliteitsvoorzieningen geconcentreerd worden op schaal van het dorp. Een buurtsalon is een echt ‘salon’ waar iedereen thuis is, ook de kansengroepen, en waar bruggen gebouwd worden tussen de verschillende “groepen” in het dorp. Poperinge haalde voor zowel het buurtsalon Watou als het buurtsalon Roesbrugge een subsidie binnen. Met die subsidies wordt een participatietraject met de dorpsbewoners rond de concrete invulling van het buurtsalon georganiseerd.